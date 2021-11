Striscia la Notizia, raptus di Jimmy Ghione: "Avvinghiato", come lo hanno beccato in un negozio di intimi

10 novembre 2021 a

Jimmy Ghione ha dato spettacolo in un negozio di intimi, in cui è stato paparazzato con la fidanzata Daria Baykalova. L’inviato di Striscia la Notizia era impegnato in un giro di shopping con l’attrice russa, con cui ha una relazione stabile ormai da circa tre anni. Nota soprattutto per il ruolo di Daria Bertolaso, interpretata nella quarta e nella quinta stagione de L’onore e il rispetto, la Baykalova ha 19 anni in meno rispetto a Jimmy Ghione.

Ma nonostante ciò i due appaiono molto affiatati. E così l’inviato di Striscia la Notizia ha accompagnato la fidanzata in centro per fare degli acquisti in un negozio di intimi. Tra mutande e reggiseni, Ghione ha messo in scena un siparietto dei suoi, approfittando di un manichino. Siccome due manichini erano stati disposti abbracciati, anche l’inviato del tg satirico di Canale 5 ha pensato bene di afferrare un mezzo busto e di lasciarsi andare ad “effusioni”.

Ghione si è infatti proprio avvinghiato al manichino, davanti agli occhi divertiti della fidanzata e a quelli increduli delle commesse. A un certo punto Jimmy ha anche fatto scendere una “manina” sul lato B del manichino per concludere lo spettacolo, dopodiché si è avviato verso l’uscita con la fidanzata.

