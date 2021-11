Otto e Mezzo. Beppe Severgnini tira in ballo Massimo Cacciari? E Lilli Gruber reagisce così

10 novembre 2021 a

Si parla di Massimo Cacciari a Otto e Mezzo. All'indomani della sfuriata del filosofo con Lilli Gruber, ecco che a tirarlo in ballo ci pensa Beppe Severgnini. "In questo momento dobbiamo capire che vaccinarci è la soluzione migliore", dice nella puntata del 10 novembre in riferimento a Lega e Fratelli d'Italia che avrebbero a suo dire strizzato l'occhio ai no-vax e ai no-green pass. Da qui a Cacciari il passo è breve: "Poi c'è pure Cacciari". E al nome dell'ex sindaco di Venezia la conduttrice di La7 si lascia andare a una risata trattenuta prima di strabuzzare gli occhi.

Finito il discorso la firma del Corsera lascia spazio alla Gruber che vuole fare una precisazione: "Cacciari è sempre stato nostro ospite e lo sarà sempre". Proprio il giorno prima il filosofo ha perso la pazienza con la conduttrice. Il motivo? Il vaccino. "Questa storia che il vaccino va bene a tutti e comunque non è scientifica: è chiaro che ogni farmaco si adatta meglio ad una persona e non ad un'altra. Per alcuni è ad altissimo rischio. Non sono io a dire che vaccinare i bambini è una follia, l'Oms dice che la vaccinazione per gli adolescenti senza precedenti malattie non è raccomandata o solo con consultazione medica".

Osservazioni che sono state interrotte dalla conduttrice e a quel punto Cacciari si è spazientito: "Perché mi invita? Se vuole parlare lei, perché mi invita? Io mica ho bisogno di venire a La7. Mi faccia parlare, se fa la domanda e risponde lei... Sono stufo di questo nebbione del covid: non si parla di Pnrr, di giovani, di inflazione....".

