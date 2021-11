Otto e Mezzo, il botta e risposta tra Gad Lerner e Franco Bernabè: "Cos'è Draghi", "Legga i documenti"

11 novembre 2021 a

"Draghi? È un temporeggiatore". Lo crede Gad Lerner, ospite a Otto e Mezzo su La7. Qui, in collegamento con Lilli Gruber, il giornalista elenca i ritardi dell'esecutivo guidato dall'ex numero uno della Banca centrale europea: "Due settimane fa eravamo qui ad applaudire la legge di Bilancio e ad oggi il testo ancora non è noto. Il messaggio di Draghi in questo momento è dare soldi".

Fin qui nulla di nuovo, se non fosse che poi Lerner si scaglia contro il premier: "È singolare che sulla riforma delle pensioni, sugli ammortizzatori e sugli sgravi rimanda. È un temporeggiatore. Draghi sa quando stare cauto e soprattutto sa che i partiti della maggioranza che lo sostiene sono antitetici". Insomma, per la firma del Fatto Quotidiano Draghi, oltre alla riforma della Giustizia, non ha fatto altre riforme.

Ma non solo, perché Lerner mette in discussione il presidente del Consiglio anche sui rapporti con Bruxelles: "Draghi che è garante in Ue non basta più". Di diverso parere il banchiere Franco Bernabé: "Draghi deve approvare delle riforme entro fine anno per avere i soldi dell'Ue, quindi le riforme ci saranno". "Non lo riconosco più - controbatte Lerner -, 27 riforme in un mese e mezzo, ma come è possibile?". Ecco allora che a zittirlo ci pensa il banchiere: "Deve riuscirci, basta andarsi a leggere i documenti per capirlo".

