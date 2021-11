Ballando con le Stelle, Mietta e l'ultima fucilata a Selvaggia Lucarelli: "Senza pregiudizi"

12 novembre 2021 a

Mietta non è più positiva al Covid: sabato prossimo tornerà a Ballando con le Stelle, la trasmissione di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Lo ha fatto sapere lei stessa sui social, lanciando un appello a tutti i suoi fan: "In questo momento ho bisogno del vostro supporto, del vostro calore, forza, amore ed energia. Senza pregiudizi, con una sincerità di cuore come vi è sempre stata donata da me. Spero possiate darmi una mano sabato e possiate essere importanti come sempre per me e Maykel”.

Pur non essendoci un riferimento esplicito, quasi sicuramente il messaggio di Mietta si riferisce alle polemiche dei giorni scorsi, quando era venuta fuori la sua positività. Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, le aveva chiesto in diretta se si fosse vaccinata contro il Covid, ma lei aveva preferito non rispondere. Salvo poi farlo in un secondo momento, specificando di non aver ancora ricevuto l'iniezione per problemi di salute.

Adesso, comunque, la cantante spera che tutto ciò che è successo e la sua posizione rispetto al vaccino anti-Covid non influiscano sui voti dei telespettatori. Resta da vedere se il pubblico sarà clemente nei suoi confronti. Di certo, sabato sera gli occhi saranno tutti puntati su di lei.

