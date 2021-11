Veronica Gentili a Controcorrente, velluto rosa e scollatura infinita: provocazione pura, in prima serata così

14 novembre 2021 a

a

a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, sabato 13 novembre: in onda un'altra puntata di Controcorrente, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4 e condotto da una sempre più ruggente Veronica Gentili. Tra gli ospiti Minzolini, Capezzone, Maria Giovanna Maglie e Federico Geremicca. Si è parlato ovviamente di Covid, no-pass e vaccini, dunque anche della corsa al Quirinale, che man mano entra sempre più nel vivo.

Reddito di cittadinanza, la escort demolisce il M5s: "Non solo sesso, ecco quanto incasso"

Ma tutto è iniziato dalla presentazione della puntata. Una puntata in cui ha colpito ancora il look, elegante e molto provocante, sfoggiato da una scatenata Veronica Gentili. Gonna corta e tacco alto d'ordinanza, ecco che la conduttrice sfoggia uno scollatissimo abito in velluto rosa. Niente da dire... Ecco il look della Gentili, sfoggiato poco prima della puntata anche sul suo profilo Instagram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.