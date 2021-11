Uomini e Donne, dramma-Covid per Gemma Galgani: ecco le condizioni della 71enne

14 novembre 2021 a

Gemma Galgani è positiva al Covid. La dama torinese, protagonista indiscussa del trono over di Uomini e donne, non ha potuto partecipare alle registrazioni del programma che si sono tenute ieri, sabato 13 novembre, proprio per via del contagio. Lo ha reso noto FanPage. Pur non essendoci fisicamente, però, la Galgani è comunque riuscita a dare il suo contributo alla trasmissione, collegandosi da remoto.

Al momento Gemma, 71 anni, si trova a casa per l’isolamento domiciliare, vale a dire la quarantena, come stabilito dai protocolli sanitari previsti per arginare la diffusione del Covid. Stando alle indiscrezioni trapelate, comunque, le condizioni di salute della dama non sarebbero preoccupanti. Starebbe bene e non avrebbe manifestato sintomi gravi.

Per quel che riguarda le altre anticipazioni relative alla puntata registrata nelle scorse ore, invece, pare che Ida Platano non abbia perdonato Diego, nonostante il cavaliere si sia presentato con dei dolci per lei. La dama ha preferito danzare con Armando Incarnato, con il quale ha avuto alcuni problemi in passato. Poi c'è stata un'ospite d'eccezione: Teresanna Pugliese, vecchia conoscenza del dating show. Partecipò a Uomini e Donne e uscì dal programma insieme a Francesco Monte. I due, comunque, adesso non stanno più insieme.

