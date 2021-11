Verissimo, Barbara Palombelli a Rita Dalla Chiesa: "Vieni a trovarci", "No, grazie", clamoroso due di picche

14 novembre 2021 a

Un clamoroso due di picche quello che Rita Dalla Chiesa ha rifilato a Barbara Palombelli a Verissimo. La conduttrice di Forum, infatti, le ha inviato un video-messaggio per chiederle di andarla a trovare nel suo vecchio studio: "Ciao Rita, io sono in questo studio che è ancora il tuo. Stai tranquilla, non ho toccato niente". Poi l'invito ufficiale: "Noi ti vogliamo qui. Dai, torna a trovarci!".

L'invito però è stato gentilmente declinato dall'ospite di Silvia Toffanin, che ha parlato di una ferita ancora aperta. "Non riesco ancora a guardare Forum". La Dalla Chiesa, che ha condotto il programma su Rete 4 per ben 20 anni, ha spiegato: "Se mi capita in video, cambio canale immediatamente. Non ce la faccio. E' stato uno ha tanti grandi amori nella vita. Nel lavoro, il mio grande amore è stato Forum".

La conduttrice, poi, ha parlato anche del dolore per la perdita della madre, morta a 52 anni a causa di un infarto fulminante. La Dalla Chiesa ha raccontato che l'aveva sentita al telefono fino a mezz'ora prima della tragedia. "Parlo molto poco di mia mamma, anzi quasi mai. Non ne parlo perché non ce la faccio”, ha detto commossa.

