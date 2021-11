Che tempo che fa, Lady Gaga umilia Fabio Fazio: che fine fanno i fiori che le ha regalato, clamoroso

15 novembre 2021 a

a

a

Fabio Fazio ha messo a segno un altro colpo di livello mondiale, portando Lady Gaga a Che tempo che fa. Star internazionale e pluripremiata non solo in ambito musicale, Lady Gaga ha origini italiane e presto sarà fuori al cinema con House of Gucci, il film di Ridley Scott in cui veste i panni della protagonista. Fazio ovviamente se l’è conservata come ultima ospite e la mossa ha pagato, dato che Che tempo che fa ha visto gli ascolti schizzare al 14,5 per cento.

"Il disastro". Lady Gaga a Che tempo che fa? Fazio la butta in politica: siluro su Salvini e Meloni

Un grande risultato per Fazio e per Rai3, anche se i fan più attenti di Lady Gaga si sono chiesti se l’intervista fosse stata registrata e poi tagliata e cucita. Un altro dettaglio curioso è quello del mazzo di fiori che al termine della chiacchierata il conduttore ha fatto consegnare a quella che ha definito “la più grande pop star del pianeta”. Lei ha ringraziato, dopodiché ha lasciato lo studio e si è diretta verso l’hotel in cui alloggia a Milano.

"Il peto di Biden? Ecco cos'è successo". Luciana Littizzetto, il video che lascia Fazio di sasso | Guarda

Una volta arrivata in loco, alcuni fan adoranti l’hanno accolta e hanno anche girato dei video, da quali si vede Lady Gaga poggiare il mazzo di fiori a terra prima di entrare in albergo. Pochi secondi dopo è passato un uomo della sicurezza a raccoglierli. Insomma, i fiori reglatai da Fabio Fazio hanno fatto una brutta fine...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.