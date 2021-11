Striscia la Notizia, bomba sui tg Rai: "Perché vanno in onda dopo la mezzanotte". Soldi, scandalo finanziato dal canone?

15 novembre 2021 a

Rai Scoglio 24, una delle rubriche più apprezzate di Striscia la Notizia, questa sera - nella puntata in onda su Canale 5 - torna a occuparsi di Rai e relativi sprechi. La domanda dell'inviato Pinuccio è questa: Come mai l’edizione notturna del Tgr (Rai3) costa di più degli altri telegiornali della rete? Sentito dal tg satirico di Canale 5, il senatore Elio Lannutti, membro della sesta commissione permanente Finanze e Tesoro, ha spiegato: "Ci sono costi bizzarri”.

"Abbiamo fatto un’interrogazione parlamentare per sapere perché l’edizione della mezzanotte delle sedi regionali costa, solo di personale, secondo fonti giornalistiche, 4milioni di euro l’anno - ha proseguito il senatore -. E poi ci sono alcune furbate: si scavalla la mezzanotte per prendere la maggiorazione, gli straordinari".

Non è la prima volta, comunque, che Striscia si occupa - attraverso Rai Scoglio 24 - delle sedi regionali Rai. Nel servizio andato in onda qualche giorno fa, infatti, Pinuccio spiegava quanto fosse difficile riuscire a scoprire il numero di persone che lavorano per queste sedi. Secondo l'onorevole Michele Anzaldi, segretario della Commissione di Vigilanza, la cifra si aggirerebbe intorno a 1600 persone. Una cifra che comprenderebbe sia i giornalisti che gli operatori tecnici.

