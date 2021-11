Le Iene, fucilata contro Alfonso Signorini: "Gli ricordiamo cos'è l'aborto", caos totale a Mediaset

17 novembre 2021 a

Prosegue la polemica che vede Alfonso Signorini protagonista. Il conduttore del Grande Fratello Vip, durante l'ultima puntata, ha condannato "qualsiasi forma di aborto" attirando diverse critiche. Dopo Selvaggia Lucarelli a replicare ci pensa il collega Nicola Savino. "Vogliamo parlare di una questione molto seria: l’aborto - esordisce il conduttore de Le Iene affiancato da Elena Santarelli -. Ve ne parliamo perché, ieri sera, al Grande Fratello Vip, si scherzava sulla possibilità che la cagnolina di Giucas Casella potesse essere incinta, è successo questo…".

Ecco che Savino si dissocia: "La frase di Signorini è una frase, sicuramente, detta in velocità ma, comunque la pensiate, vogliamo ricordare a tutti che l’aborto è una conquista di civiltà, un diritto che, in Italia, è stato sancito quarant’anni fa con un referendum. Gli italiani si sono espressi con grandissima partecipazione". Non è da meno l'ex modella, co-conduttrice per una serata del programma di Italia 1.

"Comunque la si pensi, è essenziale garantire la libertà di scelta che è stata il punto di arrivo di tante battaglie e credo che quando si parla di questi temi, la parola spetti, prima di tutti, a noi donne". Proprio alla libertà si è appellato Signorini che ha ricordato a telespettatori e non: "Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro".

