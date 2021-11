Diletta Leotta che dice? Alfonso Signorini, l'ultimo scoop: occhio a questa foto

17 novembre 2021 a

a

a

Tra Can Yaman e Francesca Chillemi il feeling è molto forte. Sui social hanno già postato foto insieme sorridenti e affiatati. Una sintonia che potrebbe essere sfociata in altro. Lo insinua il settimanale Chi che pubblica le foto della coppia in incognito mentre esce dallo stesso portone. Cappuccio calcato fin sul volto e mascherina nera rendono quasi irriconoscibile Can che esce dal portone di un edificio di Roma seguito dalla Chillemi anche lei tutta bardata per non farsi riconoscere.

La coppia si è conosciuta sul set della fiction "Viola come il mare". Secondo Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due avrebbero trascorso due notti nella stessa casa. Dopo la fine della storia d'amore con Diletta Leotta, Yaman era ufficialmente single e felice anche se ultimamente si vociferava di un flirt con Maria Giovanna Adamo.

"Giravano mie foto strane". Scatti privatissimi e compromettenti, Diletta Leotta crolla dalla Gentili: "La mia vita finita"

La Chillemi invece fa coppia con l'imprenditore Stefano Rosso, da cui ha una bambina. "Tra i due attori sarà scoccata la scintilla o si frequentano in amicizia?", si chiede Chi. E la Leotta? Nessuna reazione per ora, ma c'è da scommettere che la faccenda la interessi molto.

Can Yaman? "Cos'è successo davvero": Diletta Leotta vuota il sacco alla Toffanin, come campano adesso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.