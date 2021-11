Non è l'Arena, Massimo Giletti perde la pazienza col no vax: "Abbiate il coraggio di dirlo!"

18 novembre 2021 a

"Non riusciamo a dialogare, ma questi numeri hanno un senso o no? Abbiate il coraggio di dire che questi numeri sono falsi!". Massimo Giletti ha perso la pazienza a Non è l'Arena su La7 durante un confronto con una professionista italiana che lavora in Austria, dove la situazione Covid sta sfuggendo di mano. L'ospite, che ha rivelato di non essersi vaccinata perché allergica ai farmaci, ha detto di non essere nella posizione di poter dire che sono dati falsi: "Il mio compito è quello di fare altre valutazioni".

I dati mostrati dal conduttore, comunque, parlano chiaro: l'incidenza dei casi, per esempio, è di 925 in Austria, di 91 in Italia; l'occupazione delle terapie intensive al 22% da loro, al 5% da noi; i decessi per 100mila abitanti sono 4 in Austria e solo 1 nel nostro Paese e infine i vaccinati sono il 66% da loro, il 76% in Italia. "Ognuno faccia quello che vuole in libertà, ma quando ci sono i numeri, si deve stare ai numeri", ha detto chiaramente Giletti.

"Io ho detto un'altra cosa, che noi abbiamo ricevuto dei tamponi gratis, dieci al mese", ha insistito l'ospite in collegamento dall'Austria. "Abbiamo capito, ma se nonostante questo sono aumentati così tanto i casi, vorrei capire che idea si è fatta. O siamo fuori noi, che diamo dati falsi o li danno anche gli austriaci i dati falsi. Altrimenti me lo deve spiegare", ha chiosato Giletti, sempre più infuriato.

