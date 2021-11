Uomini e Donne, Andrea Nicole cade dalle scale: la vergogna del cavaliere, Maria De Filippi ferma tutto

Francesco Fredella 19 novembre 2021 a

Fuoriprogramma a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Andrea Nicole è infatti caduta dalle scale: un volo, che potrebbe finire a Paperissima. Un volo fino al pavimento dello studio. Una scena che lascia senza parole il pubblico del dating-show in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset, che però resta indifferente all'accaduto. Nessuno infatti la ha aiutata o a provato a sincerarsi delle sue condizioni. Piuttosto sconcertante.

Ci ha però pensato la padrona di casa, Maria De Filippi ha fermato la musica per capire cosa fosse accaduto. Andrea Nicole è inciampata nell’orlo dei pantaloni, subito dopo si è alzata con molta nonchalance. La padrona di casa ha assistito alla scena e ha chiesto subito ad Andrea Nicole quanto si fosse fatta male. Subito dopo la tronista ha rassicurato la conduttrice, ma la scena ha fatto subito il giro della Rete diventando virale. Tra l'altro nessuno dei tre o quattro cavalieri l'ha aiutata: vergogna nella vergogna.

Per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza dal punto di vista della salute. Intanto sui principali siti non si parla di altro: molti in Rete stanno commentando negativamente l’atteggiamento dei cavalieri (poco cavalieri nel vero senso della parola). Intanto, a Uomini e donne potrebbe tornare una vecchia conoscenza: Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma, che potrebbe corteggiare Isabella. Al settimanale Nuovo Tv, infatti, ha detto di essere interessato a lei: potrebbe arrivare un vero e proprio colpo di scena a Uomini e donne. Tenetevi pronti.

