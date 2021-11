Striscia la notizia, l'inviato Luca Abete aggredito a Napoli: "Immagini sconcertanti"

19 novembre 2021 a

Finisce male il servizio di Luca Abete, inviato di Striscia la notizia, a San Giovanni a Teduccio, quartiere "difficile" di Napoli. I conduttori del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, Roberto Lipari e Sergio Friscia, mandano in onda in anteprima un estratto del servizio che andrà in onda in versione integrale lunedì prossimo. "Immagini sconcertanti", preannunciano.

Abete incalza un ragazzo: "Vero o no che vendi macchine? Vero o no?". La situazione si fa subito molto tesa e pericolosa. "Chi sei? Da me che vuoi? Iniziate a spegnere queste telecamere", intima con fare minaccioso l'uomo, indicando gli operatori al seguito dell'inviato. "Ma ti credi che abbia paura? Io vi rompo tutto!", inizia a passare all'azione l'intervistato, spalleggiato da un altro giovane e dalla madre.

Luca Abete aggredito a Napoli, guarda il video di Striscia la notizia

L'inviato cerca di calmarlo: "Davide, Davide, non facciamo casini. Le telecamere sono spente". L'uomo minaccia: "Mamma, prendi la macchina, li schiatto a terra. Te che vieni a fare qua dietro? Fammi capire!". Un altro uomo parte in quarta e inizia a rincorrere un membro della troupe: "Oh, adesso le prendi da me". Seguono insulti, bip e una corsa a perdifiato lungo il vicolo. "Lo sai di che devi parlare? - è l'invito dell'uomo mentre caccia Abete - Della spazzatura come te qua fuori".

