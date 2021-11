Controcorrente, Maria Giovanna Maglie: "Toti pasdaran del vaccino, ci sarà qualcosa nell'acqua della Liguria"

20 novembre 2021 a

Maria Giovanna Maglie, ospite di Controcorrente condotto da Veronica Gentili e in onda su Retequattro, attacca ancora una volta il centrodestra, in particolari i governatori regionali, favorevole alla campagna vaccinale. La giornalista prima attacca l'Oms, che secondo lei all'inzio della pandemia ha coperto la Cina, e la reticenza nel fornire i dati del regime comunista e poi critica l'appoggio totale dei presidenti di regione del centrodestra per il vaccino anti-Covid.

"E' una questione di coraggio. Zaia si è giustamente ritagliato un ruolo più moderato, perché ha più voti di cui rispondere. Fedriga ha il guaio di essere tirato dalla giacchetta da tutti gli altri governatori essendo il presidente di tutti. Poi c'è Giovanni Toti un pasdaran del vaccino fin dall'inizio. Deve essere la Liguria, ci deve essere qualcosa nell'acqua e poi c'è Fontana che si accoda. Tutti hanno sempre avuto posizioni rigide", spiega la Maglie.

Insomma, incalzata dalla Gentili, la Maglie ribadisce la sua contrarietà alle politiche sanitarie dei governatori del centrodestra, prendendosela in particolare con Toti, governatore della Liguria e attaccando anche il professore Bassetti, ligure anche lui, che all'inizio della pandemia sembrava più cauto sull'emergenza sanitaria.

