Domenica In, Mara Venier cade di faccia: "Botta molto forte, non ce la faccio", diretta chiusa in anticipo

Mara Venier ci ha provato fino all’ultimo a condurre in porto la puntata di Domenica In, ma alla fine è stata costretta ad arrendersi al dolore e a chiudere in anticipo la trasmissione. La conduttrice di Rai1 è stata vittima di una brutta caduta che le ha procurato un evidente bernoccolo in fronte, oltre che una storta alla caviglia e dolori vari.

Dopo il break, la Venier era rientrata in studio con ghiaccio alla fronte e un’evidente fasciatura al piede, ma si intuiva subito che non stesse bene, nonostante i tentativi di continuare a condurre la trasmissione. “Sono caduta - ha spiegato ai telespettatori di Rai1 - voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è nemmeno in Italia, sto bene. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali, però insomma non me la sento di continuare perché la botta è stata molto forte, anche se sto bene”.

La Venier in un primo momento ha mandato avanti Pierpaolo Pretelli e Memo Remigi, poi però dopo qualche minuto si è arresa al dolore e ha chiuso anticipatamente la diretta di Domenica In. Grande apprensione tra i telespettatori e tutti i suoi fan, che aspettano di ricevere rassicurazioni sullo stato di salute dell’amatissima conduttrice di Rai1.

