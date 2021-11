Che tempo che fa, "sono commosso". Veleno di Fabio Fazio contro Salvini? Luca Zaia lo gela con una frase

22 novembre 2021 a

"Sono commosso". Fabio Fazio ospita Luca Zaia, governatore del Veneto ed esponente della Lega di primo piano, e a Che tempo che fa non può mancare la battutina anti-leghista del padrone di casa, tornato volto-simbolo della rossa Rai3.

"Grazie per l'invito", esordisce il Doge, autore di un libro che si candida a diventare caso politico ed editoriale di questo ultimo scorcio di 2021. Ragioniamoci sopra - Dalla pandemia all'autonomia, è il titolo programmatico del saggio di Zaia. Una sfida a centrodestra e centrosinistra, nel nome del buon governo.

"Grazie a lei, sono commosso", ribatte Fazio. "Si commuove per poco", replica con un sorriso Zaia. E qui Fabietto piazza la battutina al veleno: "No no, ho invitato tante volte esponenti della Lega qua... Ma evidentemente non sono attraente". Parafrasando il titolo di un celebre programma della concorrenza: Cortesie per gli ospiti e scortesie... per chi non c'è.

Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, tanto meno sotto le luci dei riflettori di Che tempo che fa. D'altronde la polemica frontale tra il conduttore e Matteo Salvini, a cavallo tra 2018 e 2019, fece molto rumore. Fazio, poi declassato da Rai1 a Rai2, scaricò la responsabilità sulle spalle del leader leghista, che aveva appena raggiunto un clamoroso risultato alle elezioni nel 2018 anche promettendo la rimozione di Fazio, fazioso e con contratto d'oro a spese degli italiani. Cosa che avvenne, anche solo in maniera parziale.

