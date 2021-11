Non è l'arena, Maurizio Pinto: "Covid, emergenza infondata". E la vedova di un contagiato lo travolge

25 novembre 2021 a

Ospiti di Non è l'Arena, nella puntata andata in onda ieri su La7, erano Maurizio Pinto, negazionista e no vax convinto, e Laura Cosseddu, che nei mesi scorsi ha perso il compagno a causa del Covid. Nonostante la testimonianza diretta portata dalla donna in studio, il no vax non ha voluto sentire ragioni e ha spiegato le sue tesi sulla infondatezza della pandemia, accendendo così il dibattito in studio. "E' un'emergenza del tutto infondata - ha detto Pinto - perché non ci sono 130mila morti di Covid".

Immediata la reazione della Cosseddu: "Ma lei legge Topolino? Cosa legge? Dove vive?". "Mia madre è morta a 52 anni di tumore. Sa quanti morti di tumore ci sono ogni anno nel mondo? Più di 9 milioni. E allora cosa facciamo? Chiudiamo i tabaccai, proibiamo il fumo?", ha proseguito imperterrito Pinto. Che, poi, rivolgendosi al conduttore ha detto: "Capito Giletti dove sta l'inganno? Questa è una farsa".

Secondo il no vax, comunque, il virus esiste ma la situazione non sarebbe così grave come dicono gli scienziati. "Il virus se lo è preso anche mio padre, ma non è morto perché nel 97% dei casi chi contrae la malattia può starsene al sole delle Canarie. Voi però non li accettate i dati, quando vi mettiamo con le spalle al muro state zitti". A quel punto, però, è intervenuto Giletti, che ha chiosato: "Laura ha perso l'amore della sua vita, ma non era alle Maldive, era in una sala della terapia intensiva".

