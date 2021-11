Elisa Isoardi, la rivincita su Mediaset: "Fascia chiave del palinsesto", dove la piazzano

25 novembre 2021 a

Elisa Isoardi potrebbe presto approdare su Rai 1 al posto di un'altra conduttrice, Francesca Fialdini, in onda la domenica pomeriggio con Da noi...a ruota libera. La showgirl, lontana dal piccolo schermo ormai da un po' di tempo, è nota al pubblico Rai soprattutto per aver condotto La Prova del Cuoco per quattro anni. Adesso, però, le si vorrebbe affidare la fascia chiave del palinsesto, quella in onda a partire dalle 17, subito dopo Domenica In. Lo scoop è arrivato da Affari italiani e BubinoBlog.

La Isoardi, comunque, non sostituirebbe la Fialdini al timone di Da noi...a ruota libera. Secondo quanto trapelato, i vertici Rai starebbero pensando di allungare il programma della fascia precedente, Domenica In condotto da Mara Venier, la cui seconda parte sarebbe assegnata alla Isoardi. Proprio nella scorsa puntata di Domenica In, la showgirl si era confessata con la Venier, parlando in maniera commossa di una “pausa forzata dalla Tv”. E la conduttrice l'aveva congedata con delle parole che sembrano confermare le voci: “Elisa, sono sicura che presto ci sarà qualche bella novità”.

Cosa succederebbe allora alla Fialdini? Per lei ci sarebbero grandi progetti in vista. Secondo i più informati, infatti, la Fialdini sarebbe in procinto di iniziare una nuova avventura televisiva. Si vocifera che potrebbe presto condurre un “grosso” programma nella fascia giornaliera o mattutina. Una trasmissione che potrebbe consacrarla come una delle più brave conduttrici italiane.

