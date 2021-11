Giancarlo Magalli, il suo quiz salta? "Mi vergogno, mai successo in 40 anni": bordate ai vertici Rai

26 novembre 2021 a

Il suo quiz su Rai 2 è stato sospeso e Giancarlo Magalli non l'ha presa affatto bene. Il programma in questione si chiama Una parola di troppo e va in onda ogni pomeriggio alle 17 e 15. Non è la prima volta, però, che la messa in onda dello show viene anticipata, posticipata o addirittura rinviata a data da destinarsi. La sospensione momentanea, comunque, non sarebbe dovuta a un problema di ascolti, ma solo a particolari esigenze di palinsesto.

Magalli, però, si è letteralmente infuriato e su Facebook ha scritto: "Mi vergogno a dirlo, anche se non è colpa mia, ma oggi Una Parola di Troppo non ci sarà, domani nemmeno, lunedì sì e forse martedì no". Parole di rabbia, ma anche di grande sconforto. Poi ha rivolto una critica secca ai vertici Rai: "Non ho parole. Non ho mai visto in 40 anni una programmazione così schizofrenica".

Ma cos'è che ha portato alla sospensione del quiz questa volta? A quanto pare - come riporta il Giornale - sono subentrati appuntamenti speciali, che la Rai ha deciso di mandare in onda all'ultimo momento, come la kermesse "Women for women against violence", in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e la partita della nazionale di calcio femminile valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2023. Magalli, comunque, non l'ha digerito e si è lasciato andare a uno sfogo molto duro contro i vertici della rete. Piena comprensione da parte dei suoi fan.

