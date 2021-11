Domenica In, sconvolgente Mara Venier: "Ho corna dappertutto. Mio marito...". Apre la puntata così, bomba su Rai 1

28 novembre 2021 a

a

a

Una settimana fa, la fragorosa e rovinosa caduta di Mara Venier negli studi di Domenica In, capitombolo dal quale è uscita molto dolorante e che la ha costretta ad interrompere la diretta prima del previsto. Ma oggi, domenica 28 novembre, eccola di nuovo al timone di Domenica In: già, zia Mara è inarrestabile.

"Comincio a pensarlo anche io". Mara Venier cade e si fa malissimo, pesante sospetto: com'è andata davvero a Domenica In

Ad introdurla è stata la canzone Makumba. Subito dopo i saluti al pubblico. Ma non solo, la Venier ha lanciato un servizio realizzato apposta per lei, con queste parole: "I miei autori tanto carini hanno preparato un filmato per me e per voi". Ed ecco che in onda viene mandata una compilation con tutte le cadute, gli scivoloni e gli incidenti vissuti dalla Venier nella sua storia a Domenica In, compreso quando nel 2004 si procurò tre fratture scomposte. E ancora, quando nel 2018 le cadde un tabellone sul piede, senza scordare la caduta dalle scale nell'edizione dello scorso anno: anche in quest'ultimo caso, si procurò una frattura al cuboide.

"Brutta caduta", diretta interrotta e corsa in ospedale: come sta Mara Venier

Dunque, la Venier ha aggiunto: "Voglio ringraziare tutto lo studio che mi è stato vicino domenica scorsa, ringrazio davvero tutti quanti coloro che sono stati con me fino a sera per capire come evolveva la caduta". E ancora, ha scherzato: "Ho corna dappertutto e spero che mio marito che è all’estero non mi regali delle corna". Poi, ancora rivolgendosi al pubblico: "Sempre vicino a me e così affettuoso. Poteva andare peggio ma sono ancora qua", ha concluso la sua introduzione Mara Venier.

"Perché sono ferma". Elisa Isoardi scoppia in lacrime dalla Venier: il dramma lavorativo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.