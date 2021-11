La vita in diretta, Greta Baccaglia choc: "Un altro tifoso mi ha toccato le parti intime", cosa non abbiamo visto

29 novembre 2021 a

Una rivelazione choc quella fatta da Greta Baccaglia a La vita in diretta su Rai 1 in collegamento con Alberto Matano. L'inviata di Toscana Tv, molestata in diretta da un tifoso che l'ha palpeggiata, ha raccontato: "Un altro tifoso è venuto di fianco a me, non si vede nel video ma si vede il mio volto, e mi ha sfiorato le parti intime. Tutto questo è stato assurdo e bruttissimo". Parole che hanno lasciato tutti, sia conduttore che ospiti in studio, senza parole.

Nel suo lungo sfogo, poi, la giornalista ha spiegato di aver denunciato non solo l’uomo che le ha dato una pacca sul fondoschiena ma anche gli altri tifosi, che sempre nello stesso contesto - fuori dallo stadio al termine della partita Empoli-Fiorentina -, le hanno rivolto insulti sessisti indicibili. E poi ci sarebbe pure il tifoso autore di un’altra molestia, che però nel video non si è visto. Alla fine la Baccaglia ha voluto lanciare un messaggio di speranza: "Spero che quello che è successo a me sia qualcosa che possa portare a cambiare questo Paese e questo modo di pensare".

Matano dallo studio ha voluto esprimere la massima solidarietà alla collega: “È stata una escalation di violenze e offese e nessuno ha preso l’altro dicendo ‘cosa stai facendo?' Erano tutti allineati. Ti mandiamo un grande abbraccio e siamo al tuo fianco", ha detto il conduttore, che questa settimana con La vita in diretta andrà in onda fino a giovedì.

