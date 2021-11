DiMartedì, dito medio a Luigi Di Maio in diretta? David Parenzo gode come un matto: impensabile da Floris

30 novembre 2021 a

Qui DiMartedì, il salottino dove regna Giovanni Floris, il programma di approfondimento politica dell'affollatissimo martedì sera televisivo. E la puntata del 30 novembre, come ogni puntata quest'anno, viene aperta dalla copertina comica affidata a Luca e Paolo.

In questo caso, i comici si spendono su "tutti gli spostamenti della linea politica del Movimento 5 Stelle. Il risultato? Un bel dito medio, ipoteticamente rivolto ai loro elettori, traditi in tutto e su tutto. Una gag che fa impazzire dal ridere David Parenzo, ospite in studio, il quale quasi non riesce a trattenere le lacrime (e forse, in fondo in fondo, un po' gode per il maltrattamento subito dai grillini).

Già, il punto è che i grillini si sono rimangiati ogni loro promessa: ultimo atto, la conferma solo poche ore fa, il sì al 2x1000, insomma anche il M5s ora si "pappa" soldi pubblici. Dunque, in ordine sparso e soltanto per far comprendere quanto il disegno di Luca e Paolo sia centrato, si ricorda l'alleanza col Pd, ormai quasi strutturale, del M5s che gridava "mai col partito di Bibbiano". E ancora, da no-euro ad europeisti, da "impeachment per Sergio Mattarella" all'ossequio del presidente della Repubblica, senza scordare come i nemici dell'euro, ora, siano fieri sostenitori della moneta unica. Tutto e il contrario di tutto. Un bel dito medio ai loro elettori, appunto. Un dito medio che è una frustata per Giuseppe Conte e Luigi Di Maio.

