Striscia la notizia, Elettra Lamborghini versione "put***ne greco". Oltre la censura: "Tiralo fuori"

Una scorribanda nel "magico" mondo di Elettra Lamborghini. Anche Striscia la notizia cede al fascino esplosivo della ereditiera, influencer e trash star più famosa d'Italia dedicandole la perfida rubrica "Fatti e rifatti". In realtà, la fisicamente procace Elettra è molto più naturale di quanto non si potrebbe pensare, ma l'occasione è ghiotta per scandagliare le prodezze più imbarazzanti dell'autrice di Pistolero.

Il tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci ripropone qualcuno dei momenti più sapidi, anzi meglio dire piccanti della sua fulminante carriera, iniziata in reality di dubbio gusto come quel cafonissimo SuperShore in cui si aggirava per la spiaggia e chiedeva a giovani virgulti, papale papale: "Tiralo fuori". E tra un "micro-salsiccia" e un "ammazza la mazza", uno schiaffone in faccia, calci pugni e insulti vari, si entra nel tunnel. Pardon, nel mito.



Ma com'era Elettra Miura Lamborghini prima di diventare famosissima? "Dallo scanner test risulta che si sia rifatta le labbra". Lei peraltro aveva confermato: "Avevo provato a rifarmi, ma sembravo un put***ne greco e per fortuna il filler è andato scemando". Quindi il colpo di scena: "Vediamo come sarebbe se cambiasse sesso". Capelli corti, barba e baffi. Della Elettra "originale", solo gli occhi

