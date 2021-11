Elettra Lamborghini, "tutto pronto". E lo slip si abbassa: la foto oltre la censura | Guarda

29 novembre 2021 a

Prima, un sensualissimo vestito rosso. Poi, una foto che flirta con la censura. Si parla di Elettra Lamborghini, che torna a dare spettacolo su Instagram. "Io le palle di Natale le ho già pronte", scrive in calce all'immagine sensuale in rosso, con décolléte davvero esplosivo. Ironia, battute e seduzione, insomma non finisce mai di stupire.

Le immagini in rosso svelano l'ereditiera poco prima di un shooting fotografico. E in parallelo, sempre su Instagram, spiega il segreto della sua bellezza, o meglio della tonicità del suo fisico: addome piatto e rotondità perfette. Quale il segreto, insomma? I massaggi a cui si sottopone con grande frequenza e che racconta nelle stories su Instagram. E i frame sono bollenti: ecco Elettra Lamborghini con lo slip pericolosamente abbassato...

