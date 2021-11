Elettra Lamborghini, ciò che quasi nessuno sa: chi il fratello (e soprattutto cosa fa), impensabile

29 novembre 2021 a

Di prepotenza, al centro delle cronache ci torna l'ereditiera più sexy, simpatica e seguita d'Italia: Elettra Lamborghini. Già, sta per sfornare A Mezzanotte (Christmas Song), la sua personalissima canzone di Natale. Come è noto, infatti, Elettra da tempo si è data alla musica, partendo da Sanremo e continuando con i tormentoni che hanno alimentato l'ultima estate. La nuova canzone, per inciso, sarà disponibile dalla mezzanotte del prossimo 3 dicembre.

Il seguito di Elettra si fa più grande di giorno in giorno: su Instagram vanta milioni di fan, sparsi un po' in tutto il mondo. Già, la regina del twerking canta, balla, si diverte e fa divertire, il tutto con quella genuinità che è il suo marchio di fabbrica.

Insomma, l'ereditiera è sempre sotto ai riflettori. Tutto il contrario rispetto al fratello, Ferruccio Lamborghini, di cui molti, forse, addirittura ignorano l'esistenza. Già, perché Elettra, appunto, ha anche un fratello, che per inciso è un bellissimo uomo, proprio come la sorella. Ma a differenza di Elettra, preferisce rimanere lontano dai riflettori. Infatti, Ferruccio di professione è un imprenditore, ma anche un pilota motociclistico: insomma, ama il brivido.

Classe 1991, Ferruccio è il primogenito nella stirpe Lamborghini. Dopo di lui, quattro sorelle: Ginevra, Elettra, Flaminia e Lucreiza, in rigoroso ordine di nascita. Ferruccio ha ereditato la passione per il brivido della velocità, che si lega a doppio filo alla storia dei Lamborghini e delle auto che portano lo stesso nome. Unico erede maschio della famiglia, è già CEO e vicepresidente della Torino Lamborghini Spa.

