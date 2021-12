Storie Italiane, Enrico Silvestrin: "Ero minorenne, cosa mi ha fatto un politico famoso", violenza impensabile

Francesco Fredella 02 dicembre 2021 a

a

a

La politica trema. Le frasi di Enrico Silvestrin, uno degli attori più amati di sempre, lasciano tutti senza fiato. A Storie italiane racconta: "Sono stato molestato sessualmente da un politico famoso. Avevo 17 anni". Gelo in studio.

"Non posso fare il suo nome, posso dire che oggi quell'uomo riveste un ruolo politico molto importante, ma all'epoca era regista". Silvestrin parla di attenzioni morbose: "Non riuscii a fare nulla, rimasi paralizzato e gli chiesi il perché. Ovviamente non mi rispose e ha usato questa mia debolezza contro di me facendoli sentire inadeguato, in colpa per quello che era accaduto e nei giorni successivi non ha fatto altro che prendermi in giro su quello che era, anzi non era accaduto".

Quirinale, Eleonora Daniele conduce le onorificenze al merito

Un vero e proprio choc subito quando era minorenne. "Non riuscivo a mangiare, vomitavo, non dormivo. Però devo dire che la reazione fisica nel tempo la dimentichi ma psicologicamente pensi di essere stato colpevole di qualcosa e questo senso di colpa ce l'ho avuto a lungo. Io ero andato a fare un tour all'estero per la mia carriera, sono arrivato a pensare che avrei dovuto evitare di andarc"», continua a raccontare negli studi di Storie italiane - che da sempre si occupa di temi di attualità e cronaca.

"Dove mi ha fatto la pipì". Orrore e umiliazione, la confessione di Vladimir Luxuria: chi è la bestia

Tifoso del Milan, romano doc (cresciuto nel quartiere Talenti), Enrico Silvestrin ha partecipato a molte fiction di successo. Appassionato di musica e radio, è molto amato dal pubblico: la sua ultima rivelazione lascia senza parole tutti i suoi fan. Un vero fulmine a ciel sereno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.