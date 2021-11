Quirinale, Eleonora Daniele conduce le onorificenze al merito

Francesco Fredella 29 novembre 2021 a

Eleonora Daniele, per la seconda volta, viene scelta per condurre al Quirinale - dinanzi al presidente della Repubblica - un importantissimo appuntamento. La prima volta nel 2020, prima della Pandemia, ed è in dolce attesa della piccola Carlotta (che oggi ha due anni).

Si tratta, sicuramente, di un grande riconoscimento per lei che rappresenta il daytime di Rai1 con Storie italiane (il programma che conduce da moltissimi anni e che si occupa di cronaca, attualità e sociale). La Daniele con grande professionalità conduce la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica.

La consegna avviene nella splendida cornice del Quirinale. Sergio Mattarella conferisce le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per gli anni 2020 e 2021 (conferite "motu proprio") a cittadini che si sono distinti per senso civico e solidarietà, superamento delle barriere, tutela della salute, cooperazione internazionale, atti di eroismo, cultura dell’inclusione, diritti dell’infanzia, imprenditoria etica, legalità e coesione sociale e impegno su temi di rilevanza sociale.

Le fotografie ufficiali dell'evento fanno il giro della Rete sui siti più importanti. Senza dubbio è un momento molto importante per decine di italiani che coronano un sogno: essere premiati dal Presidente della Repubblica Mattarella.

