PiazzaPulita, inchiesta-choc sui no-vax: "Sequestriamo un politico, abbiamo già tutte le informazioni"

Corrado Formigli ha aperto la puntata di PiazzaPulita su La7 con un’altra inchiesta di Fanpage.it, per l’esattezza la terza sui no-vax, o meglio su una frangia di estremisti che ha provato ad alzare il livello dello scontro con le istituzioni. “Quella dei no-vax - ha dichiarato Francesco Cancellato, ospite in studio - è un’informazione che mira a fare propaganda, non crea dibattito: il nemico siamo noi, i giornalisti e cronisti”.

Uno dei punti più sconvolgenti dell’inchiesta riguarda la disperazione dei no-vax che, dopo diverse manifestazioni inconcludenti, si sono rivolti a un personaggio ambiguo, la cui proposta è quella di “sequestrare un politico”. Tale personaggio ha confidato ai no-vax di essere già in possesso di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dello scopo e di aver elaborato anche una strategia per costringere le istituzioni a trattare.

“Sequestriamo un politico, lo teniamo chiuso per mesi”: questa folle idea non era l’unica dei no-vax più estremisti, che volevano anche e soprattutto provare a distruggere il mondo dell’informazione, a partire proprio da Fanpage.it. I no-vax non si sono però resi conto di essersi rivolti a una giornalista infiltrata: “Dobbiamo sputtanarli, demolirli, bastonarli, usare contro di loro qualunque piccola cosa troviamo e avvelenare il pozzo”.

