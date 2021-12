Enrico Mentana e Michele Santoro, "all'ombra del Quirinale". Indiscreto sul loro incontro: bomba su La7

04 dicembre 2021 a

Un nuovo programma con Michele Santoro. L'indiscrezione circolata da giorni è stata confermata: Enrico Mentana e l'ex conduttore di Annozero lavoreranno fianco a fianco. "Si tratta di una trasmissione che andrà in onda da metà gennaio - ha ammesso il direttore del Tg di La7 raggiunto dall'Adnkronos - che condurremo insieme Michele Santoro ed io e riguarderà il voto per il Quirinale".

Solo tre giorni da uno scatto pubblicato da Mentana su Instagram: "Stiamo preparando una cosa forte per gennaio". Poi il giornalista con Santoro e il direttore di La7 Andrea Salerno. Intanto altri rumors vedrebbero la nuova trasmissione andare in onda al mercoledì sera, prendendo così il posto di Non è l'Arena. Massimo Giletti - secondo Tvblog - potrebbe tornare la domenica. Santoro lasciò La7 nel maggio 2015 e ora è pronto a fare ritorno.

D'altronde, in vent'anni di esistenza, è proprio il suo il record d'ascolto della rete, che il 10 gennaio 2013, grazie alla partecipazione di Silvio Berlusconi a Servizio Pubblico, totalizzò 8.670.000 spettatori, pari ad uno share del 33,6 per cento. E chissà se anche con Mentana, Santoro riuscirà a replicare quei numeri. Certo è che il direttore del Tg di La7 parte giù ottimista: "Questa è casa tua e quella è la tua poltrona, voglio rivederti in onda, ma non come ospite", aveva già detto dopo averlo invitato nel suo studio.

