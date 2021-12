Striscia la Notizia, "sono l'agente di Lele Mora": terremoto in tv, chi è stato truffato (e quanti soldi ha perso)

05 dicembre 2021 a

Una truffa nel mondo dello spettacolo. Una truffa che sfrutta il nome di Lele Mora, il celebre agente dei vip un poco sparito dai radar dopo le molteplici vicende giudiziarie che lo hanno colpito negli anni. Ma il suo nome fa ancora molta presa, insomma sembra avere ancora molto potere.

Almeno questo è quanto sembra emergere da un servizio proposto da Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, nella puntata di sabato 4 dicembre. Un servizio affidato a una delle inviate di punta di Striscia, Rajae Bezzaz, la quale è tornata ad occuparsi di Jacopo Sabinos.

Di chi si tratta? Presto detto: Sabinos è un giovane influencer che si spaccia come manager di Lele Mora, senza ovviamente esserlo. Ma il peggio è che sfruttando il nome di Lele Mora ha convinto diversi debuttati, un poco ingenui e allo sbaraglio, a pagare fior di centinaia di euro per prendere parte a un fantomatico reality dal titolo Infhouse. "Dopo il primo servizio di Striscia sono tantissimi i giovani aspiranti influencer che si sono fatti avanti e anche alcuni marchi contattati come sponsor. Ma come fa ad avere tanta credibilità? Prova a spiegarcelo lo stesso Lele Mora", spiega nel lancio del servizio Striscia. E la spiegazione dell'ex agente dei vip fa davvero riflettere...

Striscia, il finto agente di Lele Mora: il servizio

