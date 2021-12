Domenica In, Mara Venier alla De Filippi: "Dobbiamo vederci". Ma subito dopo... gelo in studio: "Non ce la posso fare"

05 dicembre 2021 a

"Auguri alla mia amica adorata. Ci dobbiamo vedere. A prestissimo”: Mara Venier, al timone di Domenica In su Rai 1, ha voluto dedicare questo affettuoso pensiero alla collega Maria De Filippi, che oggi compie gli anni. In ogni caso, non si sa se l'incontro cui si riferisce la conduttrice Rai debba avvenire in tv o nel mondo esterno, magari tra di loro, in privato. Subito dopo gli auguri, però, c’è stato un piccolo imprevisto che ha fatto sorridere il pubblico in studio e da casa.

Quando la Venier ha annunciato gli ospiti, il maestro Stefano Magnanensi si è dimenticato di far partire il famoso jingle della trasmissione. Cosa che ha spinto Mara a dire: “Già cominciamo così. Non ce la posso fare. Ma pubblico, vi rendete conto?”. Poi, prima di affrontare l'argomento Ballando con le Stelle, la conduttrice ha scherzato col modello Alvise Rigo: "Abbiamo creato uno scandalo pazzesco", ha detto riferendosi al polverone che si è alzato dopo la precedente puntata di Domenica In.

Poi riferendosi al talent del sabato sera, ha aggiunto: "Edizione molto bella. L’ho seguita tutta fin dopo l’una. Evviva Rai1 e Milly Carlucci”. Nel corso della puntata, poi, c'è stato anche un diverbio con Guillermo Mariotto: si stava parlando di mamme che non ci sono più e la stessa padrona di casa ha ricordato come in un momento difficile della sua vita Maria De Filippi le è stata molto vicina. Proprio in quel momento, però, Mariotto è stato colto sul fallo a ridere sotto i baffi. Ecco perché la Venier ha sbottato: "“Non ci sto! Quando si parla di mamme che non ci sono più non ridere. Se vuoi farlo esci dallo studio”.

