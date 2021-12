Che tempo che fa, Miriam Leone nei panni di Eva Kant? Fuori tutto, immagini proibite in prima serata

06 dicembre 2021 a

Qui Che tempo che fa, il programma della domenica sera in onda su Rai 3 e condotto da Fabio Fazio. E nel salottino c'è tempo e modo per presentare Diabolik, l'ultimo film dei Manetti Bros, con Luca Marinelli e Miriam Leone, entrambi ospiti in studio per presentare e raccontare un'attesissima pellicola.

Nei panni di Eva Kant, la biondissima compagna del re del crimine, proprio Miriam Leone, la quale spiega: "Eva Kant è un personaggio importantissimo, anche perché è scritto da due donne. Non è un satellite del personaggio maschile, è un pianeta anche lei", spiega riferendosi alla creatura delle sorelle Giussani. E ancora: Diabolik è un fumetto scritto da due donne, le sorelle Giussani ed Eva Kant anche nel guardaroba ricorda molto quel guardaroba di queste donne mondani. Erano due sorelle geniali".

Ed Eva Kant, piccolo segno particolare, è anche bellissima. Ragione per la quale è stata scelta la meravigliosa Miriam Leone, che per l'occasione torna bionda, biondissima. E il look, elegantissimo, con cui si presenta in studio è assolutamente mozzafiato (e scollatissimo). Così come è provocante, seducente, sexy e bellissima nei panni di Eva Kant, così come dimostra il frame rilanciato su Twitter proprio dall'account di Che tempo che fa (in cui la scollatura è ancor più esagerata, quasi... totale).

