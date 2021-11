Che tempo che fa, lo sfregio a Fedez: "Cosa hanno inquadrato più volte". Brutale vendetta-Rai contro il rapper?

29 novembre 2021 a

Dopo l'ultimo concerto del Primo maggio, la polemica durata giorni, la querela e il ritiro della stessa, sembrava che tra la Rai e Fedez fosse tornato il sereno. Tanto che il rapper milanese è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa nella puntata andata in onda domenica 28 novembre su Rai tre. Era lì per promuovere il suoi nuovo disco Disumano e per sponsorizzare la sua attività sociale a favore dei bambini con problemi neurologici insieme alla moglie Chiara Ferragni.

Ma attenzione, perché forse non tutto è come sembra. Durante l’esibizione di Fedez, infatti, osserva Cristiana Lauro su Dagospia, "riprendere, inquadrare ripetutamente lo schermo dove scorrono i testi (quello che in gergo un po’ approssimativo viene definito gobbo), è una svista che la regia dovrebbe risolvere in tempo reale". E invece è "successo ripetutamente", "sembrava fatto apposta", "mai vista prima d’ora una cosa del genere in quel programma che seguo da anni e può fregiarsi di una regia tutt’altro che ingenua. Gli errori di solito vengono ripresi e risolti da una buona regia". Possibile, si chiede la Lauro "che sia sfuggita questa ripetuta scivolata mentre un artista si esibiva presentando il suo nuovo brano in uscita?".

Certo è normale l'uso del gobbo in tv. Lo si utilizza al Festival di Sanremo, a Ballando con le Stelle, a C’è Posta Per Te, ovunque. "Fanno parte della tv soprattutto in diretta e ci sono ovunque. Ma non vengono ripresi, non devono andare in onda". E conclude la Lauro: "Principalmente i gobbi non andrebbero inquadrati durante l’esibizione di un cantautore perché - vado giù piatta - i più non sanno cosa significhi emotivamente esibirsi sul palcoscenico e sono, pertanto, portati a pensare che l’artista non si ricordi che ca*** ha scritto". Ma si sa, la vendetta è un piatto che si serve freddo.

