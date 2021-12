Che tempo che fa, Zlatan Ibrahimovic: "Ogni mattina sento questi dolori, bisogna abituarsi", panico in studio

05 dicembre 2021 a

"Ogni mattina sento questi dolori ma in testa ho degli obiettivi": Zlatan Ibrahimovic, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, ha parlato del suo nuovo libro, "Adrenalina", uscito nelle librerie pochi giorni fa. E proprio in questo libro, ha fatto notare il conduttore, l'attaccante del Milan ha scritto che a 40 anni si alza la mattina sempre con dolori. Pur confermando questo punto, Ibrahimovic ha precisato: "Bisogna abituarsi a soffrire e queste sofferenze le trasformo in energie".

Parlando del titolo del libro, invece, il campione ha spiegato: "L'adrenalina mi fa stare a questi livelli, e senza adrenalina non sarei dove sono. L'adrenalina è la chiave di tutto. Prima ero più rock and roll e bello, adesso sono più maturo. Da bambino ero molto attivo. I miei genitori provavano a controllarmi ma non ci riuscivano". Questo, insomma, il motivo per cui alla fine è stato scelto proprio quel titolo per la pubblicazione.

Infine sulla sua squadra, ha sottolineato che adesso "il Milan è tornato a un livello alto, dove dovrebbe essere". Quando poi Fazio gli ha chiesto se fosse scaramantico in merito alla partita di martedì prossimo col Liverpool, Ibra ha detto: "Non credo alla scaramanzia, sono più forte di queste cose. Questa è una partita importante e dobbiamo giocarla al meglio e vedere come va". E infine: "Oggi la tua Sampdoria - riferendosi a Fazio che tifa i blucerchiati - ha perso e io ti porto positività".

