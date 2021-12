Striscia la Notizia, altro ribaltone dietro al bancone: chi prende il posto di Friscia e Lipari

08 dicembre 2021 a

Sta per finire la prima avventura a Striscia la Notizia di Sergio Friscia e Roberto Lipari, che hanno composto una coppia inedita tutta al siciliano ed è anche piaciuta molto al pubblico di Canale 5. Dal 13 dicembre dovranno però lasciare il bancone a due volti storici del tg satirico ideato da Antonio Ricci: al loro posto torneranno infatti Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, una delle coppie più longeve e irriverenti della televisione italiana.

In vista dell’ennesimo ritorno dietro al bancone di Striscia la Notizia, Greggio ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù Tv, in cui ha parlato anche del suo rapporto fuori dagli studi televisivi con Iacchetti: “Parliamo di tutto, e abbiamo la passione per il cibo e il vino, ma non parliamo mai di calcio”. Quella che condurranno a partire dal 13 dicembre sarà la 28esima edizione insieme del tg satirico: praticamente un record.

Nel corso dell’intervista, Greggio si è soffermato anche sulla sua infanzia, con il padre che lo voleva impiegato di banca: “Ma io dietro la scrivania ho resistito per poco”. Meglio il bancone di Striscia la Notizia, anche se non è stato di certo l’unico traguardo raggiunto in carriera da Greggio: “Ho sempre voluto fare lo spettacolo e ho ricevuto porte in faccia e ho detto tanti no”.

