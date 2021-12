Strisica la notizia, Barbara D'Urso "boicottata" da Mediaset? Cosa manda in onda la regia a Pomeriggio 5

11 dicembre 2021 a

Cosa farà Barbara D'Urso il suo futuro a Mediaset è incerto, il suo contratto scadrà a fine 2022 e non è ancora chiaro cosa la attenda il futuro prossimo su Canale 5. Nel frattempo, dalla regia di Pomeriggio 5 stanno già iniziando a boicottarla.

Si scherza, ovviamente, ma nella classifica dei Nuovi Mostri di Striscia la notizia, con il meglio del peggio della settimana televisiva italiana entra di diritto alla posizione numero 6 il clamoroso "imprevisto" in diretta nello show pomeridiano di Carmelita. La conduttrice sta tranquillamente discutendo con le sue ospiti quando parte una musichetta a volume altissimo, che copre le parole delle signore. La D'Urso sgrana gli occhi: "Ma cos'è?".

Imprevisto a Pomeriggio 5, D'Urso interrotta: guarda il video di Striscia la notizia

Qualche telespettatore, di certo i più sportivi e amanti del pallone, l'avrà capito: si tratta delle note che accompagnano gli eventi della Champions League, la più prestigiosa competizione calcistica europea di cui Canale 5 manda in onda in diretta una partita di una delle quattro squadre impegnate ad ogni turno. In studio Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore di Zona Bianca su Rete 4, si guarda intorno e se la ride, avendo capito tutto. L'influencer intervistata dalla D'Urso si blocca, impietrita. "Dev'esserci stato un equivoco - commenta perfido Roberto Lipari -, le luci sulla D'Urso erano così forti che avevano scambiato lo studio per San Siro".

