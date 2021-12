Striscia la Notizia, "Green pass valido anche dopo la scadenza": la clamorosa falla e un rischio grossissimo

13 dicembre 2021 a

Green pass validi anche dopo la guarigione dal coronavirus? Sembrerebbe di sì. A svelarlo è Striscia la Notizia. Nella puntata di lunedì 13 dicembre prosegue l'inchiesta del tg satirico di Canale 5 sul certificato verde, perché dei segnalatori hanno mostrato a Moreno Morello come alcuni di questi dei guariti di Covid continuino a essere validi anche dopo i 6 mesi previsti. Un inconveniente che può essere pericoloso e che mette in allarme i datori di lavoro, preoccupati di poter essere a rischio sanzione pur non avendo responsabilità.

"Il mio Green pass - racconta una testimone all'inviato di Antonio Ricci - sarebbe scaduto a settembre e invece è ancora valido". A quel punto Morello segnala il problema al numero verde, ma la centralinista nega: "Impossibile". Stesso discorso per un signore a cui il Green pass doveva scadere ad agosto e invece è ancora valido.

"Sì, succede, è un'anomalia", cambia allora idea la centralinista. Eppure sono tanti i lavoratori che non fanno più tamponi, conclude Morello, e che usano il certificato verde ancora valido dopo mesi e mesi. Insomma, una falla non da poco.

Qui di seguito l'intero servizio di Striscia la Notizia sul Green pass di Moreno Morello

