Ginevra Pisani, subito dopo l'addio all'Eredità spunta questa (clamorosa) foto: Flavio Insinna che dice?

15 dicembre 2021 a

a

a

Addio a L'Eredità per Ginevra Pisani: la storica sexy-professoressa del programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1 lascia il format. Un passo indietro che la 23enne di Napoli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha spiegato e raccontato sui suoi profili social.

L'Eredità, clamoroso addio di Ginevra Pisani? Sconcerto in Rai: ecco chi la sostituisce | Guarda

La Pisani, infatti, ha scritto: "Il cuore batte forte e l’emozione è inspiegabile. Sono commossa da tutti i vostri messaggi, sono tanti e stupendi perché in questi anni abbiamo costruito un legame speciale". E ancora: "L’Eredità, la mia casa. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare". Quindi, ha spiegato come l'addio sia dovuto a un suo nuovo progetto: "Da gennaio sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de La concessione del telefono, capolavoro del maestro Camilleri". Insomma, Ginevra punta tutto sul teatro.

"Ecco perché me ne vado, chi è Flavio Insinna": terremoto a L'Eredità, Ginevra Pisani lascia (con queste parole)

E subito dopo l'addio a Flavio Insinna, ecco che Ginevra Pisani è uscita allo scoperto con il suo uomo, il 38enne Alessio Vassallo, di professione attore. I due sono appaiono innamoratissimi e, ora, Ginevra Pisani ha deciso di rendere pubblica la sua relazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.