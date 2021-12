Striscia la Notizia, Ilary Blasi sulle foto nuda: "Sai qual è la verità?", l'intima spifferata su Fabrizio Corona

16 dicembre 2021 a

Ilary Blasi rompe il silenzio e lo fa davanti alle telecamere di Striscia la Notizia. La conduttrice di Mediaset è tornata a far parlare di sé, dopo una rivelazione di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi ha raccontato che la Blasi, assieme alla madre, si presentava da lui a 16 anni mostrando le proprio foto nude. Ecco allora che la diretta interessata, incalzata da Valerio Staffelli, precisa: "Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso…", scherza.

Poi in diretta, davanti all’inviato di Canale 5, telefona alla madre Daniela. "Io Corona non l’ho mai visto in vita mia", aggiunge la donna chiudendo la polemica. Prima era stato Corona ad alzare il polverone, uscendosene, ospite del Peppy Night Fest, così: "La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere".

E ancora: "Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L'ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude". Parole pesanti a cui la Blasi ha risposto con una risata. Polemica finita? Chissà.

