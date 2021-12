Striscia la Notizia, "il green pass? Lo controllano così": scandalo in aeroporto, come fanno passare i passeggeri

17 dicembre 2021 a

Si parla tanto di Green Pass “super” o di “base”, ma alla fine il problema è sempre lo stesso: chi controlla e soprattutto come? Valerio Staffelli ha deciso di indagare per conto di Striscia la Notizia negli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino. Quello che ha scoperto è molto interessante, quanto sconcertante: molti addetti agli imbarchi sembrano avere i “super poteri”, dato che sono in grado di stabilire la validità della certificazione verde con lo sguardo.

Purtroppo è tutto vero: molti passeggeri ottengono il via libera senza neppure passare il Green Pass sotto l’app di scansione. Staffelli ha documentato tutto, recandosi prima all’aeroporto di Linate: “In Italia abbiamo sviluppato dei raggi che scannerizzano la certificazione con gli occhi, senza bisogno di alcuna applicazione. Sono diversi i dipendenti che usano il ‘super raggio scanner’”. A un certo punto un gancio dell’inviato di Striscia si è avvicinato per testare il metodo: anche in questo caso il green pass viene consegnato e “scannerizzato” con lo sguardo, dopodiché sulla carta di imbarco viene scritto a penna “ok green pass”.

La storia si ripete anche a Fiumicino, dove due passeggeri hanno fermato l’inviato di Striscia: “Scannerizzato il green pass? No, hanno solo guardato che le informazioni fossero corrette”. Procedura che si ripete anche al secondo step di controlli: non proprio il massimo della correttezza…

GUARDA IL SERVIZIO SUL SITO DI STRISCIA LA NOTIZIA

