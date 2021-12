Striscia la Notizia, falsa invalida guadagna 300 euro al giorno: clamoroso scandalo in Vaticano, chi è la signora

17 dicembre 2021 a

Una vecchia, ma sempre attuale forma di raggiro. A denunciarla è Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, che nella puntata di giovedì 16 dicembre torna a occuparsi delle persone che si fingono invalide nei pressi di San Pietro. L'obiettivo, ovviamente, è quello di ingannare turisti e passanti che danno loro l'elemosina. È il caso di una signora che, spiega il tg satirico di Canale 5, potrebbe ottenere "il premio Oscar". La signora chiede soldi appoggiandosi su di un basso bastone e mostrandosi affaticata nel camminare.

Per sembrare più realistica la signora indossa anche più calzini del previsto, in modo da mostrare le gambe e le caviglie più gonfie della norma. Una vera e propria truffa a cui, però, alcuni turisti cascano dando alla signora qualche moneta. "Poi - prosegue Ghione nel servizio -, a fine turno entra nei negozi della zona e cambia i soldi".

A confermarlo gli esercenti. "Fanno più loro che noi, fanno 200/300 euro al giorno", dice una commessa. E infatti a fine giornata la signora aspetta l'autobus, dritta e senza bastone. "Sana come un pesce prende la metro e torna a casa, anche qua gratis visto che si accoda a un passeggero". Come lei sono tanti i falsi invalidi. "La vogliamo finire?", chiede l'inviato alla donna mentre lei evita di rispondere andando via tranquillamente come nulla fosse.

Qui l'intero servizio di Jimmy Ghione sui falsi invalidi andato in onda su Striscia la Notizia

