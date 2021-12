Striscia la Notizia, "i disabili? Non ci posso fare nulla": vergogna al parcheggio, chi è la bestia smascherata

17 dicembre 2021 a

Dalla lotta agli spacciatori a quella ai furbetti che parcheggiano sui posti riservati ai disabili nei centri commerciali. Stavolta Vittorio Brumotti è volato per Striscia la Notizia in Sicilia, più precisamente a Misterbianco in provincia di Catania, ed è riuscito nell’impresa di non farsi menare almeno dagli automobilisti che per non impegnarsi a trovare parcheggio lasciano la macchina nelle strisce gialle.

Scherzi a parte, è encomiabile l’impegno di Brumotti per il sociale e in questo caso contro i furbetti del parcheggio che però, in quanto tali, in futuro sicuramente torneranno a non rispettare le regole. Stavolta tutte le persone riprese dall’inviato di Striscia la Notizia hanno accettato di buon grado di lasciare il posto per disabili dopo averlo indebitamente occupato, ma solo perché si sono resi conto della presenza delle telecamere o hanno riconosciuto Brumotti. Facile immaginare che in futuro torneranno a tenere lo stesso comportamento scorretto e profondamente irrispettoso nei confronti di chi ha diritto a quei posti.

Tra i furbetti beccati da Brumotti, alcuni la prendono sul ridere, tutti provano a giustificarsi. Solo un uomo per qualche minuto se n’è fregato di spostare la macchina: “Non ci posso fare nulla che quelli con la carrozzina non trovano posto. Lo so che è per i disabili. M sono fatto tre giri e non ho trovato posto”. Dopo poco però ci ha ripensato, forse ripreso dalla moglie, ed è tornato indietro: “Sei Striscia la Notizia? Brumotti? Allora la sposto”. Questa è l’Italia…

