Striscia la notizia, clamoroso errore in tv: come chiama Bersani l'inviata di Giletti. Sconvolgente

Errori in tv clamorosi sono andati in onda ieri sera 20 dicembre a Striscia la notizia, su Canale 5. E in tempi di Covid ci sono due grandi classici dello strafalcione per i giornalisti tv: quello che riguarda l'obbligo vaccinale e quello per cui viene coniato il nuovo Ministero della Speranza, notano i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Tra gli scivoloni più divertenti c'è quello su Pier Luigi Bersani. L'inviata di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, chiede se il prossimo presidente della Repubblica sarà una donna, "che dice lei?", chiede. Ma nel sottopancia anziché Pier Luigi scrivono Samuele Bersani, ovvero il nome del cantante.

E non finisce qui. Al Tgr Lombardia della Rai, l'obbligo vaccinale diventa "obbligo vaginale". E il ministro della Salute Roberto Speranza diventa direttamente "il ministro della Speranza" per diverse giornaliste, tra le quali Tiziana Ferrario. E ancora a La Vita in diretta Sandra Milo dice "cinofilo" anziché "cinefilo" al giornalista esperto di cinema. Infine, a Verissimo, su Canale 5 Roby Facchinetti dei Pooh anziché dire Euro Festival dice Euro Disney. Un lapsus che fa molto ridere la conduttrice Silvia Toffanin. Del resto Facchinetti ha tantissimi nipotini.

Qui il video di Striscia

