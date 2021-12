Striscia la Notizia, siluro contro Barbara Palombelli: "E se cambiasse sesso?". Cosa mostrano, inquietante

23 dicembre 2021 a

Sotto a chi tocca a Striscia la Notizia. E in questo caso a finire nel mirino è uno dei volti più celebri e amati della stessa Mediaset in cui va in onda il tg satirico di Canale 5, ossia Barbara Palombelli, storico volto di Forum e conduttrice, oggi, di Stasera Italia.

Il punto è che nella puntata di Striscia la Notizia di mercoledì 22 dicembre, la Palombelli, suo malgrado è stata la protagonista di Fatti e Rifatti, la rubrica tutta dedicata a ritocchi, ritocchini o presunti tali ai quali i vip si sottopongono. Insomma, la rubrica dedicata alla chirurgia plastica che, prima di arrivare al verdetto, si apre con lunghi minuti di servizio pieno zeppo di sfottò al soggetto di turno e nei quali vengono mostrati esilaranti momenti tv che lo riguardano. La Palombelli (e Francesco Rutelli) non fanno eccezione.

Infine, il verdetto dello scanner test: "Il computer ha rilevato un'anomalia nel viso", spiega la voce fuori campo di Ezio Greggio. "Il volto sembra abilmente rimpolpato da punturine". E ancora: "Ha cambiato il suo viso. Come sarebbe se cambiasse anche sesso?", si chiede Ezio Greggio. Qui sotto lo spiazzante risultato...

Striscia, Fatti e Rifatti su Barbara Palombelli: qui il servizio

