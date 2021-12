Enrico Mentana gela Myrta Merlino: "Io Mario Draghi non lo ho visto", un grosso caso a La7

23 dicembre 2021 a

Enrico Mentana, ospite mercoledì 22 dicembre a L’Aria che tira, condotto da Myrta Merlino e in onda su La7, ha commentato le parole di Mario Draghi pronunciate in occasione della tradizionale conferenza stampa di fine anno organizzata dal consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti. La trasmissione della Merlino ha però seguito ad intermittenza l'evento, con continui ingressi in studio finalizzati al commento da parte diegli ospiti. Aspetto che Mentana ha fatto chiaramente notare: “Ho dovuto tradire La7 per vedere la conferenza. Speravo di vederla da te, ma tu hai alternato. Quindi ho dovuto vederla altrove, non dico dove”, ha spiegato sorridendo.

“La conferenza l’ho vista sui canali di servizio, così non ho dato vantaggi ai tuoi avversari”, ha poi ribadito alla conduttrice. Ha così fatto capire che su L’Aria che tira non ci si è proprio soffermato, preferendo la diretta del Tg1, del Tg4 o dei canali all-news. La Merlino, infatti ha optato per continui dentro-fuori, approfittando della presenza di Fabrizio Roncone, Alessandro Sallusti, Maria Giovanna Maglie, Renato Mannheimer, Matteo Bassetti, Daniela Santanchè, Sabino Cassese, Tommaso Cerno e Dino Giarrusso.

C'è chi ha visto un pizzico di supponenza da parte del direttore del tg di La7 che non avrebbe gradito la scelta della Merlino di intervallare diretta e interventi da studio. Celebre anche per le sue maratone giornalistiche, probabilmente Mentana puntava ad una cosa del genere come uno dei suoi tanti speciali andati in onda: un racconto fluido e senza soste.

