Fuori dal Coro, voci da incubo su Mario Giordano: "Vita breve, c'è chi lo giura". Ai piani alti di Mediaset...

27 dicembre 2021 a

a

a

Uno stop permanente? Chissà. Per Giuseppe Candela la pausa di Fuori dal Coro non sarebbe stata del tutto casuale. Il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano sarebbe stato fermato volutamente. Sulle colonne di Dagospia, infatti, si legge un retroscena proveniente "dalle parti di Cologno Monzese", dove "da tempo i toni della trasmissione, considerato megafono di populisti e no-vax, non sono più ben visti". In particolare, spiega Candela, Fuori dal Coro avrebbe una linea editoriale "ritenuta dannosa, anche per ragioni politiche e di immagine".

"E intanto, alla faccia...". Clamoroso Mario Giordano, chiude l'ultima puntata così: un siluro ai vertici Mediaset? | Video

Il riferimento sembra essere all'eventuale discesa in campo di Silvio Berlusconi. Il fondatore di Mediaset non si è tirato indietro nella speranza di potersi candidare per il Quirinale. Per questo "c'è chi giura che, al netto delle smentite del caso, la trasmissione potrebbe non avere vita lunga. Sarà vero?". Intanto Giordano è andato in onda il 7 dicembre come ultima puntata del 2021, la successiva sarà quella dell'11 gennaio.

Mario Giordano scatenato, gli auguri di "buon Natale" con cui incenerisce Lilli Gruber: da godere | Video

Stessi rumors attorno a un altro talk della rete: Dritto e Rovescio. Alla notizia della sospensione, però, Paolo Del Debbio ha preso le distanze: "Chiusura di 'Dritto e Rovescio'? Io ho un riferimento unico, che è Mauro Crippa ovvero il direttore generale per l'informazione Mediaset, e lui mi ha garantito che si chiude il 16 dicembre e si riapre il 13 gennaio, come sarebbe stato nella norma perché di mezzo c'è l'Epifania. Che è quello che per me fa testo, il resto sono chiacchiere, io mi fido di lui". Silenzio, invece, da Giordano il cui futuro sembra ancora in bilico.

Mario Giordano "congelato" da Mediaset? Pessima idea, gode Bianca Berlinguer: clamoroso in prima serata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.