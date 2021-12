Mattino 5, l'intervista finisce malissimo: come viene scacciato il giornalista, che imbarazzo in diretta

29 dicembre 2021 a

A Mattino 5, in onda su Canale 5, si è affrontato l'argomento emergenza Coronavirus. Nella trasmissione sono state mandate in onda una serie di interviste a Linate. All’inviato è stato dunque chiesto di parlare con alcuni turisti presenti e in partenza per capire come avessero preso le nuove misure. Non tutti portavano sul viso, come da indicazioni, una mascherina FFP2.

Alcuni non erano a conoscenza della norma, mentre altri semplicemente erano di passaggio e nemmeno si ponevano il problema. Ad un certo punto il giornalista si è avvicinato ad una coppia impegnata a guardare il cellulare. Il giornalista è stato allontanato dai due, che scuotendo la testa l’hanno intimato di lasciarli stare. “È un momento no”, hanno dichiarato ai due di fronte alle telecamere.

Il servizio in diretta è poi proseguito senza ulteriori particolari colpi di scena e imbarazzi. Mattino 5 rimarrà in questa veste legata esclusivamente al mondo dell’attualità fino a gennaio. Con l’inizio del prossimo anno, infatti, ci sarà il ritorno in studio di Federica Panicucci, impegnata con il concerto di Capodanno.

