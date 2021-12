Pier Silvio Berlusconi, bomba Covid sul Capodanno di Canale 5: "Positivi, saltano anche loro". Mediaset, finisce in disgrazia?

30 dicembre 2021 a

a

a

Nuovi problemi piovono sul Capodanno di Canale 5. Dopo la notizia della positività di Al Bano, adesso si dice che anche altri due protagonisti del maxi evento abbiano contratto il Covid: si tratta di Pio e Amedeo, che non potranno salire sul palco di Bari. La notizia, riportata da alcuni giornali locali e da Giuseppe Candela su Twitter, avrebbe trovato conferme sul fronte aziendale. Come riporta il Fatto Quotidiano, però, da Mediaset si sono limitati a ufficializzare l’assenza del duo comico, senza fare riferimento ai motivi.

Albano Carrisi, vaccinato con terza dose ma contagiato dal Covid: "Forse...", un drammatico sospetto sul contagio

Insomma, lo show condotto da Federica Panicucci, “Capodanno in Musica”, continua a perdere pezzi. A proposito della sua positività, il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato: “Sto bene ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo. Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli, eppure mi sono preso il virus”.

"Un accorato appello". Indiscrezioni su Pier Silvio a Mediaset: chi ha scelto per la "missione impossibile", i nomi

Un’altra novità, poi, ha investito l’evento nei giorni scorsi: il cambio della location. Il concerto, infatti, inizialmente era previsto in piazza della Libertà e poi è stato spostato al teatro Petruzzelli di Bari. Uno spostamento necessario a seguito del decreto legge festività varato dal governo per contrastare il Covid. Nonostante le defezioni, comunque, la serata si farà: andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21. Ma a trasmettere il concerto in diretta saranno anche alcune radio, come R101, Radio 105 e Radio Norba.

Avanti un altro, colpaccio clamoroso di Paolo Bonolis: chi entra nel cast, inimmaginabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.