Striscia la notizia, "Hillary Clinton coinvolta in una rete di cannibali". La spifferata che ha sconvolto la ex first lady

30 dicembre 2021 a

a

a

A Striscia la notizia, su Canale 5, nella puntata del 30 dicembre, il mitico Marco Camisani Calzolari ha parlato di alcune fake news a tema politico che sono girate in piena campagna elettorale diffondendo teorie complottistiche paradossali, ai limiti dell'assurdo, ma alle quali qualcuno ha purtroppo creduto.

Video su questo argomento Putin e Lukashenko giocano a hockey: come non li avete mai visti sulla pista di ghiaccio

Una di queste riguardava il passato di Barack Obama. E un'altra è quella che voleva Hillary Clinton coinvolta in un giro di cannibali. Addirittura sarebbe stata individuata una pizzeria come luogo di ritrovamento delle persone che facevano parte di questa fantomatica rete.

Qui il video di Striscia la notizia

Regina Elisabetta, un "salto" nella linea di successione: Carlo? No, ecco chi prenderà il suo posto

Eppoi, sappiamo benissimo, circolano tantissime voci sui vaccini ani Covid. Una di queste notizie vuole che insieme al siero sia inserito un microchip grazie al quale in un futuro non troppo lontano saremo tutti tenuti sotto stretto controllo. Ovviamente anche questa è una stupidaggine. Ma in molti continuano a crederci. Insomma, occhio alle bufale e attenzione anche a quello che condividete sui social.

Kate Middleton, "il segnale della scalata al trono". Voci pazzesche da Buckingham Palace: "L'avete notato?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.